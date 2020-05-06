Агент: «Предлагал Понсе «Спартаку» без Романьоли. Подключился Цорн и сказал, что решит вопрос сам»

Агент Срджан Еремич, участвовавший в переговорах между «Спартаком» и Эсекиелем Понсе, прокомментировал «СЭ» претензию «Ньюэллз Олд Бойз» к «Роме» — аргентинский клуб недосчитался 2 миллионов евро компенсации при переходе форварда из-за включения в сделку вратаря Андреа Романьоли.

— Я предложил Понсе в «Спартак», потому что у меня налажены хорошие с клубом АЕК Афины. Согласовав все с самим футболистом, предложил его селекционной службе «Спартака еще до Томаса Цорна, без всякого Романьоли. Потом пришел Томас и подключился к переговорам. На стадии переговоров между клубами он захотел сам решить вопрос. И решил. Привлечение Романьоли произошло уже с его участием. Цорн закрыл сделку сам

— Пострадает ли «Спартак» от этой истории?

— Я не юрист. Думаю, что претензий к «Спартаку» быть не может — это только покупатель. Претензия к «Роме», которая должна была компенсировать деньги аргентинскому клубу. То, что вратарь стоил 20 тысяч, а за него заплатили 3-3,5 миллиона, это, конечно, странно. Но, опять же, я не юрист. В ФИФА разберутся. (Дмитрий Зеленов)