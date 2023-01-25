Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:54

Агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана заявил, что игрок не собирается покидать клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана Дитмар Вендорфф рассказал о будущем игрока.

«Викторьен еще восстанавливается от травмы. Надеемся увидеть его на поле уже в марте. Игрок сконцентрирован на выступлениях за «Сочи» и не собирается покидать команду. Тренерский штаб рассчитывает на Ангбана», — цитирует Вендорффа Sport24.

23 августа пресс-служба «Сочи» сообщила, что у Ангбана полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он получил травму в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:2).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах за сочинцев в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Сочи
Викторьен Ангбан
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерландский журналист сообщил о том, что трансфер Сперцяна имеет высокий приоритет для ПСВ

Каррера о новичках «Спартака»: «Если они в клубе значит у них есть качество»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости