Агент: «По Краневиттеру предложений нет. Есть шанс, что он останется в «Зените»

Эрнан Берман, представитель полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера, сообщил «СЭ» о том, что не получал предложений по поводу трансфера его клиента.

— Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?

— Нет, ни одного.

— Значит, есть шанс, что он останется в «Зените» до лета?

— Да, но я не уверен на 100 процентов.

— Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские «Америка» и «Монтеррей» заинтересованы в нем. Это правда?

— Нет.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает в июне 2021 года. В текущем чемпионате России Краневиттер сыграл в двух матчах, в обоих вышел на замену. (Гоша Чернов)