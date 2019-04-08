Агент Педро Роши: "Сумма выкупа у "Гремиу" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио"

Хэмилтон Бернард, агент нападающего Педро Роши, отреагировал на слова бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры, который сказал, что одобрил покупку игрока за 8 миллионов евро, но в итоге красно-белые потратили на покупку нападающего намного больше. Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" летом 2017 года и подписал контракт на четыре года. В начале апреля форвард вернулся в Бразилию, его арендовал "Крузейру".

– Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества, – говорит Бернард. – Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.

А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с "Гремиу". Но предложение от "Спартака" в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента. В этом случае "Гремиу" мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение "Гремиу". Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если "Спартак" согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с "Гремиу", только о контракте игрока. (Юлия Яковлева)