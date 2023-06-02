Агент Обухова: «Владимир никуда сейчас не уйдет, будет в «Оренбурге»
Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о контракте футболиста.
«Он изначально подписывал контракт на 2,5 года. Никуда сейчас не уйдет, будет в «Оренбурге». У него еще год контракта», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.
Обухов перешел в «Оренбург» в 2022 году. Контракт с оренбуржцами был подписан после полугодичной дисквалификации форварда за нарушения антидопинговых правил в 2013 году. Согласно данным портала Transfermarkt, контракт Обухова с клубом из Оренбурга истекает в июне 2023 года.
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|55
|
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|29
|15
|9
|5
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|54
|
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|15
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|47-40
|53
|
5
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|15
|4
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|49
|
6
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|29
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|8
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|47
|
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|45
|
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|
9
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|42
|
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|
11
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|29
|9
|6
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|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
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|1
|4
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Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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