Рианчо сомневается, что Кокорин сможет заиграть в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Мы видим, как непросто российским игрокам адаптироваться в Испании — уровни лиг слишком разные. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра — это невыдающаяся лига. Она намного уступает чемпионату России», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

32-летний Кокорин в этом сезоне провел 18 матчей за «Арис» в чемпионате Кипра, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.