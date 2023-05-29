Агент Педриньо допустил возвращение игрока в «Локомотив»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего Педро Габриэля в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Никаких предложений из Европы пока нет. Возможно ли возвращение в «Локомотив»? Думаю, возможно. Не знаю, когда станет известно, где он продолжит карьеру», — сказал Гарсия «СЭ».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего полузащитника в аренду в «Сан-Паулу», но бразильский клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насилии.

В составе московского клуба Педриньо провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.