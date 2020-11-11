Агент Мусы рассказал о возможности возвращения нигерийца в ЦСКА

Агент Тони Харрис прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе его клиента нападающего Ахмеда Мусы в ЦСКА.

— Все, что я могу вам сказать, это то, что контакт был, но в данный момент еще не принято решение о будущем Мусы, — заявил «СЭ» Харрис. (Севастиан Терлецкий)

Муса выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го — на правах аренды. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.

Ранее 28-летний форвард покинул саудовский клуб «Ан-Наср», за который он играл с лета 2018 года.