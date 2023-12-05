Агент Веллингтона опроверг информацию о запросе «Зенита» по игроку

Агент Робсон Феррейра, представляющий интересы защитника «Сан-Паулу» Велингтона, прокомментировал «СЭ» информацию, что «Зенит» обратился к ему на счет защитника. Об этом написал журналист Фабио Алейшо в Telegram-канале.

«Зенит» обратился ко мне с запросом по поводу Веллингтона? На данный момент ничего не поменялось. «Зенит» ко мне не обращался, переговоров не ведем», — сказал Феррейра «СЭ».

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу», у него 2 гола и 10 результативных передач в 115 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.