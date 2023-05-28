Агент Малкома — о вызове футболиста в сборную Бразилии: «Он очень счастлив!»

Агент Луис Гарсия, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал «СЭ» вызов футболиста в сборную Бразилии.

«Это вызов на товарищеские матчи, но Малком очень счастлив! Он рад этому вызову!», — сказал Гарсия «СЭ».

26-летний Малком попал в состав сборной Бразилии на товарищеские игры против Гвинеи (17 июня) и Сенегала (20 июня).