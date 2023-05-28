«Ростов» — «Ахмат»: Агаларов отыграл один мяч гостей

«Ахмат» забил гол в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:2.

Отличился нападающий Гамид Агаларов на 32-й минуте встречи. Для 22-летнего форварда этот гол стал третьим в РПЛ в этом сезоне.