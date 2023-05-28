«Ростов» — «Ахмат»: Агаларов отыграл один мяч гостей
«Ахмат» забил гол в матче 29-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:2.
Отличился нападающий Гамид Агаларов на 32-й минуте встречи. Для 22-летнего форварда этот гол стал третьим в РПЛ в этом сезоне.
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|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
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|
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|29
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|6
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|
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|4
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|43
|
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|29
|12
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|51-45
|42
|
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|29
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|
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|
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|30
|
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|29
|7
|8
|14
|31-45
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|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
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|21-58
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
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|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
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Локомотив
|19
|1
|3
|
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Александр Соболев
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