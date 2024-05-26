Агент Рыбуса заявил, что защитник хочет остаться в России

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Соглашение 34-летнего поляка с казанцами истекает летом этого года.

«С контрактом Рыбуса никаких новых ситуаций нет — все по-старому. На нас никто не выходил и ничего не предлагал. Мацей на днях уезжает отдохнуть с семьей в Турцию, а потом уже будут все решения. До 1 июля есть еще время», — цитирует Орещука Sport24.

В минувшем сезоне Рыбус провел за «Рубин» 8 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он выступает за казанский клуб с июля прошлого года.