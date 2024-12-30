Агент Кузьмичев: «В играх за «Химки» Джикия не дал усомниться в своем уровне»

Известный российский агент Владимир Кузьмичев поделился мнением об игре и будущем защитника «Химок» Георгия Джикии.

«Будут ли у него предложения от топ-клубов? Посмотрим. Надеюсь, что будут. По крайней мере, в тех играх, что он провел за «Химки», он не дал усомниться в своем уровне.

Большую часть времени перед сезоном он провел вне команды, поэтому кондиции были не самые лучшие. Но то, что он показывал в играх, абсолютно четко нам показало, что это футболист высокого класса. У нас мало центральных защитников с таким уровнем игры. Мне кажется, должно быть какое-то интересное предложение, которое устроило бы и Георгия, и «Химки», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Джикия подписал контракт с «Химками» в сентябре. В прошлом сезоне он выступал за «Спартак», который покинул после окончания контракта.