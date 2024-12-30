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Агент Кузьмичев: «В играх за «Химки» Джикия не дал усомниться в своем уровне»

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Известный российский агент Владимир Кузьмичев поделился мнением об игре и будущем защитника «Химок» Георгия Джикии.

«Будут ли у него предложения от топ-клубов? Посмотрим. Надеюсь, что будут. По крайней мере, в тех играх, что он провел за «Химки», он не дал усомниться в своем уровне.

Большую часть времени перед сезоном он провел вне команды, поэтому кондиции были не самые лучшие. Но то, что он показывал в играх, абсолютно четко нам показало, что это футболист высокого класса. У нас мало центральных защитников с таким уровнем игры. Мне кажется, должно быть какое-то интересное предложение, которое устроило бы и Георгия, и «Химки», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

Джикия подписал контракт с «Химками» в сентябре. В прошлом сезоне он выступал за «Спартак», который покинул после окончания контракта.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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