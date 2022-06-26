Терюшков назвал причину, по которой «русский Месси» может не перейти в «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил перспективы нападающего Дениса Давыдова в подмосковном клубе.

«Денис Давыдов — игрок, который всегда подавал надежды, не зря ему дали прозвище «русский Месси». По итогу первого сбора мы поговорим с тренерским штабом. Лично я думаю, что он может усилить команду. Еще один сбор пройдет, и тогда примем решение. Я склоняюсь к тому, чтобы Денис остался в команде. Все будет зависеть от условий, которые выдвинет игрок. Только они могут быть камнем преткновения», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».