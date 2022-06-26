Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:44

Терюшков назвал причину, по которой «русский Месси» может не перейти в «Химки»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил перспективы нападающего Дениса Давыдова в подмосковном клубе.

«Денис Давыдов — игрок, который всегда подавал надежды, не зря ему дали прозвище «русский Месси». По итогу первого сбора мы поговорим с тренерским штабом. Лично я думаю, что он может усилить команду. Еще один сбор пройдет, и тогда примем решение. Я склоняюсь к тому, чтобы Денис остался в команде. Все будет зависеть от условий, которые выдвинет игрок. Только они могут быть камнем преткновения», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

ФК Химки
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Химки» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» Митрюшкиным на два года
Агент Клаудиньо и Малкома подтвердил, что футболисты останутся в «Зените»
Пименов помог переубедить Лоськова остаться в «Локомотиве»
Алберто вернул упоминание о «Зените» в своих социальных сетях
Ринат Билялетдинов: «Правильно, что в «Локомотиве» сохранили Пашинина с Лоськовым»
Медведев прокомментировал возможный переход игроков «Сочи» Родригао и Кассьерры в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пименов помог переубедить Лоськова остаться в «Локомотиве»

Агент Клаудиньо и Малкома подтвердил, что футболисты останутся в «Зените»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости