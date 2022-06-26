Терюшков назвал причину, по которой «русский Месси» может не перейти в «Химки»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил перспективы нападающего Дениса Давыдова в подмосковном клубе.
«Денис Давыдов — игрок, который всегда подавал надежды, не зря ему дали прозвище «русский Месси». По итогу первого сбора мы поговорим с тренерским штабом. Лично я думаю, что он может усилить команду. Еще один сбор пройдет, и тогда примем решение. Я склоняюсь к тому, чтобы Денис остался в команде. Все будет зависеть от условий, которые выдвинет игрок. Только они могут быть камнем преткновения», — сказал Терюшков «СЭ».
Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.
Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -