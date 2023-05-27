Агент Чистякова заявил, что к футболисту есть интерес со стороны клубов РПЛ

Футбольный менеджер Андрей Талаев прокомментировал будущее защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин провел в составе «Зенита» 21 матч и не отметился результативными действиями.

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.