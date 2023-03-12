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Агент Боржеса заявил, что футболист стремится стать лучшим игроком «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хелсио Алиск, представитель футболиста «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал об адаптации бразильца в России.

«Кади всегда очень быстро адаптируется. Уже чувствует себя в команде как дома. Он очень сильный футболист, но ему есть куда развиваться. Сейчас все его мысли только о результате «Краснодара» и собственном прогрессе. Он стремится быть лучшим игроком клуба», — приводит слова Алиска Sport24.

26-летний Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб четыре матча и забил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-12-agent-kadi-borzhes-vsegda-ochen-bystro-adaptiruyetsya-on-stremitsya-byt-luchshim-igrokom-krasnodara
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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