Агент Боржеса заявил, что футболист стремится стать лучшим игроком «Краснодара»
Хелсио Алиск, представитель футболиста «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал об адаптации бразильца в России.
«Кади всегда очень быстро адаптируется. Уже чувствует себя в команде как дома. Он очень сильный футболист, но ему есть куда развиваться. Сейчас все его мысли только о результате «Краснодара» и собственном прогрессе. Он стремится быть лучшим игроком клуба», — приводит слова Алиска Sport24.
26-летний Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб четыре матча и забил два мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3