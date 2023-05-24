Агент Баринова рассказал подробности продления контракта с «Локомотивом»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал для «СЭ» подписание нового контракта с клубом.

«Благодаря четкому руководству Юрия Дмитриевича Нагорных и старанию, профессионализму спортивного директора Дмитрия Ульянова трудовой договор с Дмитрием Бариновым был заключен. Позитивный вектор в сторону продления соглашения — это, безусловно, главный тренер. Он определяет набор футболистов. В результате усилий, умений искать компромиссы договор был заключен», — сказал Банатин «СЭ».

24 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.