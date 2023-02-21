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Сегодня, 19:17

Агент Арбузова рассказал, что договорился о контракте с ЦСКА с течение часа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, рассказал, как проходили переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Это уже второй его контракт с клубом, ранее Ярослав играл в молодежке, теперь подтянулся к основной команде. Проблем в переговорах с клубом не было, поговорили с Мовсесьяном и примерно за час подписали контракт. Команда вчера прилетела со сборов — Ярослав готовится к возобновлению сезона. Когда ждать дебюта? Все зависит от тренера, Ярослав полностью готов. Впереди матчи на Кубок и чемпионат, поэтому в команде возможна ротация. Будет много зависеть от его тренировок. Учитывая серьезное отношение Арбузова к футболу и креативные качества Ярослава на поле — он мне чем-то напоминает Дзагоева, то дебют нельзя исключать уже в самое ближайшее время», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Первый контракт с клубом Арбузов подписал еще в 2021 году, а за Академию красно-синих выступал с 2019-го.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 13 матчей за молодежный состав армейцев в Молодежной футбольной лиге и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-arbuzova-o-kontrakte-s-tsska-dogovorilis-v-techenie-chasa-nikakih-problem-ne-by-lo/
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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