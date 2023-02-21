«Оренбург» победил «Торпедо» в товарищеском матче со счетом 4:3

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«Оренбург» победил «Торпедо» 21 февраля в товарищеском матче со счетом 4:3.

Отметим, что команды провели матч, который состоял из трех таймов.

У «Оренбурга» голами отметились Диего Акоста, Владимир Обухов, Брайан Мансилья и Данил Капустянский.

У «Торпедо» забивали Юрий Журавлев, Равиль Нетфуллин, Олег Кожемякин.