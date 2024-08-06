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Афанасьев: «В «Краснодаре» прекрасно понимали, кто такой Мусаев»

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Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев объяснил результаты «Краснодара» в стартовых турах РПЛ.

— Когда в прошлом сезоне назначали Мусаева, то в «Краснодаре» прекрасно понимали, кто он такой и чего от него ждать. Этот тренер работал на многих должностях в клубе — там знают все его сильные стороны. Если его назначили, то либо на него действительно всерьез понадеялись, либо на тот момент этот вариант был самым лучшим из всех возможных, — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

В стартовых матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» трижды сыграл вничью. В 4-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся дома с ЦСКА. Матч состоится 10 августа и начнется в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Кухарчук близок к переходу в «Ротор» на правах аренды

Булыкин проанализировал выступление команды в чемпионате России в первых турах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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