Афанасьев: «В «Краснодаре» прекрасно понимали, кто такой Мусаев»

Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев объяснил результаты «Краснодара» в стартовых турах РПЛ.

— Когда в прошлом сезоне назначали Мусаева, то в «Краснодаре» прекрасно понимали, кто он такой и чего от него ждать. Этот тренер работал на многих должностях в клубе — там знают все его сильные стороны. Если его назначили, то либо на него действительно всерьез понадеялись, либо на тот момент этот вариант был самым лучшим из всех возможных, — сказал Афанасьев «РБ Спорт».

В стартовых матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» трижды сыграл вничью. В 4-м туре подопечные Мурада Мусаева встретятся дома с ЦСКА. Матч состоится 10 августа и начнется в 20:00 мск.