Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева Добровинский рассказал о задержании подзащитного

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре «СЭ» прокомментировал задержание своего подзащитного.

Ранее издание РБК-Спорт сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и директора клуба Валерия Скородумова прошли обыски. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч. 2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы.

«Соболев задержан. Находится в следственном изоляторе на Петровке 38. Обвинение по части 2 статьи 184», — сказал Добровинский «СЭ».

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.