Адвокат Мамаева рассказала, почему футболист настаивает на выплате фиксированной суммы алиментов

Адвокат полузащитника «Химок» Павла Мамаева Евгения Векина в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила, почему футболист настаивает на выплате фиксированной суммы алиментов.

«Любой контракт спортсмена, как и доверителя, носит временный характер. Нет гарантии, что во время очередного матча доверитель не получит травму и не останется без работы. Указанные положения регламентированы известными суду, но не учтенными при вынесении решения нормами трудового законодательства, регулирующими труд спортсменов и срочный характер трудовых отношений с ними.

В настоящее время никому не известно, будет ли продлен действующий контракт с ФК «Химки» на новый срок. Новых предложений тоже нет. По факту, с учетом действующего положения дел, Павел Мамаев после окончания сезона остается без официального дохода. Из расчета какого дохода в долевом соотношении тогда истец добивается алиментов? Она хочет гипотетическую долю от нуля? Павел же занимает справедливую позицию. Он предлагает установить твердую денежную сумму, чтобы, вне зависимости от того, есть у него доход или нет, ребенку была гарантирована ежемесячная стабильная выплата на содержание", — подчеркнула адвокат Векина.

В апреле 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Суд установил, что игрок должен платить 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

Ранее СМИ сообщали, что «Химки» не собираются продлевать контракт с футболистом.