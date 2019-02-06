Адвокат Мамаева: "Долгого расследования не требовалось, дело простое"

Выступая на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении срока нахождения под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, адвокат Мамаева Игорь Бушманов подчеркнул, что еще 3 декабря было установлено, что продление содержания под стражей было совершено с процессуальными нарушениями.

"Доводы этого ходатайства повторяют доводы из предыдущего. Нужно критически отнестись к голословной позиции обвинения, а также учесть волокиту в процессе расследования этого дела. Тщательного и долгого расследования не требовалось, дело простое. Еще 3 декабря прокурором было установлено, что продление содержания под стражей было совершено с процессуальными нарушениями", – сказал Бушманов.

Представитель Мамаева также отметил, что двое потерпевших затратили на ознакомление с материалами дела по одному дню, а Пак – почти неделю.

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!