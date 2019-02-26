Адвокат Кокорина – об обращении в ЕСПЧ: "Нужна независимая оценка всего этого произвола"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов после отклонения Мосгорсудом апелляции на содержание их клиента под стражей до 8 апреля подтвердил намерение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, подача заявления в международную инстанцию будет возможна не раньше чем через две недели.

– Ни один из наших доводов опровергнут не был, – сказал Ромашов. – Прокурор и следователь высказывались в пределах ранее заявленного ходатайства, которое мы полностью опровергли. У суда не было никаких оснований оставлять в силе постановление Тверского районного суда, поскольку и доводы этого постановления были опровергнуты защитой в полном объеме. Здесь налицо явно обвинительный уклон суда, который вопреки принципу равноправия сторон принял версию, необоснованную и не доказанную, стороны обвинения и следствия. Коротко можно охарактеризовать процесс таким образом.

– Что вы намерены делать дальше?

– Дальше мы намерены обращаться в Европейский суд по правам человека, поскольку терпеть такое издевательство над правосудием невозможно. Мы подадим жалобу, как только получим копию этого апелляционного постановления Мосгорсуда. Процесс этот займет около двух недель – раньше они полный его вариант в Тверской суд не передадут.

– Все адвокаты подают?

– Только по поводу Александра Кокорина. Потому что здесь необходим приоритетный порядок рассмотрения этой жалобы – он занимает от полугода до полутора лет. Есть основание – угроза здоровью в виду ранее полученной травмы и отсутствия оказания надлежащей медицинской помощи. А в общем порядке жалобы в ЕСПЧ могут рассматриваться от 5 до 10 лет.

– На какую сумму компенсации рассчитываете в ЕСПЧ?

– По промежуточным решениям обычно сумма компенсации достигает 5 тысяч евро. А в остальном, размер компенсации нужно доказывать. Примерный вариант приоритетного порядка – от 2 до 3 тысяч. Но это не означает, что мы делаем это ради компенсации. Нужны вновь открывшиеся обстоятельства, нужна независимая оценка всего произвола, который сейчас происходит. (Андрей Михайлов)