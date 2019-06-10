Адвокат Кокорина-младшего: "Кирилл взялся за чтение "Краткой истории человечества"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о том, как его подзащитный проводит дни в СИЗО в преддверии заседания в Мосгорсуде 13 июня, где будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

– Ребята настроены положительно, очень на это рассчитывают, и настроение соответствующее – в ожидании положительных перемен, – сказал Барик корреспонденту "СЭ". – Прямых предпосылок, к сожалению, нет, это просто ожидание. Можно только надеяться на то, что заседание приурочено к великому празднику, Дню России, и это будет лучший день, чтобы российский суд показал: в нашей стране есть правосудие. Это лучший подарок для всей страны, для всех россиян. Только такая предпосылка.

Кирилл читает, кушает, готовит что-то себе по возможности. Иногда ходит в спортивный зал, когда позволяет график посещений: когда есть возможность, он от нее не отказывается. Что касается чтения, не знаю, какая книга у него по счету, но он взялся за "Краткую историю человечества" Юваля Ноа Харари. Очень интересная, глобальная книга, которую всем стоит прочитать.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина – к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся в СИЗО до момента вступления приговора в силу. (Александр Рогулев)