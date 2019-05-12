06:24 | Футбол — РПЛ

Адвокат Кокорина: "Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается"

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Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как футболист пробудет в заключении. Он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили тюремный срок.

 - Встречалось судейство и жестче, – цитируют Ромашова"Известия" приговор суда адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов. – Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале.

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/877106/sevastian-terletckii/ne-sizon-aleksandr-kokorin-ne-ostanetsia-v-sledstvennom-izoliatore

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