Адвокат Кокорина: "Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о том, как футболист пробудет в заключении. Он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получили тюремный срок.
- Встречалось судейство и жестче, – цитируют Ромашова"Известия" приговор суда адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов. – Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.
Кокорин и Мамаев. Главное о скандале.
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https://iz.ru/877106/sevastian-terletckii/ne-sizon-aleksandr-kokorin-ne-ostanetsia-v-sledstvennom-izoliatore
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