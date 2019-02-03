Абель Эрнандес: "Влашич отдал мне отличный пас"

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес - о товарищеском матче с "Сарпсборгом" (3:3). В этой игре он забил один мяч.

- Соперник действовал очень агрессивно, особенно в отборе. Оказывал физическое давление на нас. Можно назвать эту игру очень хорошей тренировкой. Что касается меня, могу сказать, что уже нахожусь в хорошей физической форме, мои кондиции с каждым днем улучшаются. В плане здоровья также чувствую себя отлично, - цитирует уругвайца Bobsoccer.- Никола (Влашич - прим. "СЭ") выдал мне великолепный пас! К слову, вскоре у меня была еще одна возможность забить, а передачу тоже выполнял Влашич. К сожалению, второй момент мне не удалось реализовать. Что ж, пусть лучше такое случается сейчас, во время подготовки, чем во время официальных игр.

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