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A Bola: «Порту» и «Зенит» не договорились о трансфере Осорио

14:19
Йордан Осорио. Фото Instagram.
Йордан Осорио. Фото Instagram.
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«Порту» и «Зенит» не смогли договориться о трансфере защитника Йордана Осорио, сообщает A Bola. Команда из Санкт-Петерубрга, где 26-летний венесуэлец выступал на правах аренды, по условиям договора, могла выкупить игрока за 7 миллионов евро. Однако «Зенит» пытался значительно снизить сумма трансфера, что не устроило португальцев.

«Порту» все еще намерен продать игрока и готов выслушать предложения от других клубов. Пока же игрок должен вернуться в расположении португальской команды.

В минувшем сезоне Осорио принял участие в семи матчах РПЛ, четырех матчах Кубка России и пяти матчах Лиги Чемпионов.

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