Вратаря сборной Бельгии "сватают" в "Спартак"

Агенты, представляющие интересы 22-летнего вратаря сборной Бельгии и клуба "Ла Лувьер" Сильвио Прото, усиленно предлагают его услуги московскому "Спартаку". До недавнего времени футболиста хотел приобрести "Андерлехт", но, по сообщению официального сайта брюссельского клуба, представители голкипера требовали для своего клиента чрезмерно высокую зарплату, вследствие чего от трансфера решено было отказаться. Помимо "Спартака", интерес к Прото также проявляют "Барселона", "Арсенал", "Портсмут" и португальский "Спортинг".