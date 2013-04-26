ВИДЕО: Юрий Калитвинцев: "Справедливо, что Кержаков отбил пенальти"

Главный тренер "Волги" Юрий Калитвинцев после матча 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" заметил, что результат встречи закономерен.

- Конечно, недоволен результатом. Ведь играли дома. Не знаю, почему мы здесь не побеждаем. И мы, и "Крылья" рассчитывали на три очка. Это волжское дерби, сошлись два характера. Думаю, ничья закономерна. Считаю, в том, что Кержаков отбил пенальти, есть справедливость. Мне со скамейки показалось, что 11-метрового не было, – сказал Калитвинцев в экспресс-интервью на канале "НТВ-Плюс".