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26 апреля 2013, 21:38

ВИДЕО: Юрий Калитвинцев: "Справедливо, что Кержаков отбил пенальти"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер "Волги" Юрий Калитвинцев после матча 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" заметил, что результат встречи закономерен.

- Конечно, недоволен результатом. Ведь играли дома. Не знаю, почему мы здесь не побеждаем. И мы, и "Крылья" рассчитывали на три очка. Это волжское дерби, сошлись два характера. Думаю, ничья закономерна. Считаю, в том, что Кержаков отбил пенальти, есть справедливость. Мне со скамейки показалось, что 11-метрового не было, – сказал Калитвинцев в экспресс-интервью на канале "НТВ-Плюс".

Михаил Кержаков
Юрий Калитвинцев
ФК Волга (Нижний Новгород)
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ВИДЕО: Три пенальти в Нижнем Новгороде

В 13:30 - текстовая трансляция матча "Динамо" - "Мордовия"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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