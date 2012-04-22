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22 апреля 2012, 00:12

Давид Цораев: "Траоре все сделал классно"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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 Полузащитник "Кубани" Давид Цораев после матча 40-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:2) заметил, что краснодарцы потеряли два очка. Подопечные Дана Петреску вели в счете - 2:0 после дубля Ласина Траоре, но не смогли удержать победу. 

- Это был зрелищный матч. Я думаю, болельщики с этим согласятся. И мы в команде отметили, что игра проходила на высоких скоростях. Учитывая, что сегодня уже было душновато. В общем, обе команды играли на встречных курсах, - цитирует Цораева официальный сайт "Кубани". 

- Насколько чувствовалось, что сегодня играете с лидером чемпионата? 

- Показалось, что "Зенит" вначале играл несколько вальяжно, но когда они поняли, что мы играем на победу, стали прибавлять. Это привело к ничьей. 

- Это была потеря очков? 

- Конечно, исходя из развития матча, это потеря. 

- Когда Траоре забивал первый мяч, вы бежали параллельным курсом. Ждали передачи? 

- Да, ведь у него было два варианта: отдавать мне или идти самому. Он выбрал второй, который в итоге оказался удачным. Траоре все сделал классно. 

- Сегодня вновь трибуны были близки к аншлагу. Сказывалась такая поддержка? 

- Мы всегда получаем отличную поддержку от болельщиков. У нас самый посещаемый стадион, который и сегодня нам очень помог.

Источник: fckuban..ru
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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