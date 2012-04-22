Давид Цораев: "Траоре все сделал классно"

Полузащитник "Кубани" Давид Цораев после матча 40-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:2) заметил, что краснодарцы потеряли два очка. Подопечные Дана Петреску вели в счете - 2:0 после дубля Ласина Траоре, но не смогли удержать победу.

- Это был зрелищный матч. Я думаю, болельщики с этим согласятся. И мы в команде отметили, что игра проходила на высоких скоростях. Учитывая, что сегодня уже было душновато. В общем, обе команды играли на встречных курсах, - цитирует Цораева официальный сайт "Кубани".

- Насколько чувствовалось, что сегодня играете с лидером чемпионата?

- Показалось, что "Зенит" вначале играл несколько вальяжно, но когда они поняли, что мы играем на победу, стали прибавлять. Это привело к ничьей.

- Это была потеря очков?

- Конечно, исходя из развития матча, это потеря.

- Когда Траоре забивал первый мяч, вы бежали параллельным курсом. Ждали передачи?

- Да, ведь у него было два варианта: отдавать мне или идти самому. Он выбрал второй, который в итоге оказался удачным. Траоре все сделал классно.

- Сегодня вновь трибуны были близки к аншлагу. Сказывалась такая поддержка?

- Мы всегда получаем отличную поддержку от болельщиков. У нас самый посещаемый стадион, который и сегодня нам очень помог.