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4 гола, незабитый пенальти, спасение на последней минуте: 7 лет назад ЦСКА и «Спартак» выдали огненное дерби

16:21
21 апреля 2013 года. Эйден Макгиди и Ари празднуют второй гол в ворота ЦСКА. Фото Twitter РПЛ
21 апреля 2013 года. Эйден Макгиди и Ари празднуют второй гол в ворота ЦСКА. Фото Twitter РПЛ
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Сегодня исполнилось 7 лет одному из самых ярких матчей в противостоянии ЦСКА и «Спартака» в XXI веке. Во втором круге сезона-2012/13 столичное дерби завершилось со счетом 2:2. В первом тайме Эйден Макгиди открыл счет в составе красно-белых, а в самом начале второго Ари удвоил преимущество.

Через четыре минуты после второго гола Вагнер Лав имел шанс сократить отставание, но не забил пенальти. На 73-й минуте Ахмед Муса отыграл один мяч, а на четвертой добавленной минуте Алан Дзагоев спас армейцев от поражения, реализовав 11-метровый удар.

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