4 гола, незабитый пенальти, спасение на последней минуте: 7 лет назад ЦСКА и «Спартак» выдали огненное дерби
Сегодня исполнилось 7 лет одному из самых ярких матчей в противостоянии ЦСКА и «Спартака» в XXI веке. Во втором круге сезона-2012/13 столичное дерби завершилось со счетом 2:2. В первом тайме Эйден Макгиди открыл счет в составе красно-белых, а в самом начале второго Ари удвоил преимущество.
Через четыре минуты после второго гола Вагнер Лав имел шанс сократить отставание, но не забил пенальти. На 73-й минуте Ахмед Муса отыграл один мяч, а на четвертой добавленной минуте Алан Дзагоев спас армейцев от поражения, реализовав 11-метровый удар.
? #ВЭтотДень 7?? лет назад @pfc_cska и @fcsm_official выдали совершенно огненный матч в переполненных Лужниках! Эта игра стала настоящим украшением сезона РПЛ 2012/13 ?#ИсторияРПЛ #ЦСКАСпартак #ЦСКА #Спартак #МосковскоеДерби #РПЛ pic.twitter.com/1xTYjNBRYH— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 21, 2020