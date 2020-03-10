19 лет назад Кержаков дебютировал за «Зенит»

19 лет назад первый официальный матч за основной состав «Зенита» провел форвард Александр Кержаков.

10 марта 2001 года нападающий вышел в стартовом составе против «Ротора» в чемпионате России. Игра завершилась вничью — 1:0. Первый гол за «Зенит» он забил в своем 13-м матче. 30 июня 2001 года «Зенит» обыграл «Спартак» — 2:1. Кержаков сравнял счет в этой игре.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, забил 162 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды — Кубок страны, и один раз Суперкубок России и Кубок премьер-лиги. Также играл за «Севилью», «Динамо» и «Цюрих». С «Севильей» он выиграл Кубок и Суперкубок Испании, Кубок УЕФА. Провел 90 матчей за сборную России, забил 30 мячей.

37-летний Александр Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Сейчас он работает старшим тренером юношеской сборной России.