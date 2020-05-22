Сегодня исполнилось 15 лет одному из самых ярких дерби в истории противостояния «Спартака» и ЦСКА. Игра прошла в «Лужниках» в рамках 9-го тура чемпионата России, на ней присутствовали 63 тысяч зрителей.

Примечательно, что судил встречу иностранец — немецкий арбитр Флориан Майер. ЦСКА приехал на игру всего через четыре дня после победы в Кубке УЕФА-2004/05.

«Спартак» открыл счет в первом тайме — отличился Денис Бояринцев. Во второй половине голы Евгения Алдонина и Василия Березуцкого вывели ЦСКА вперед, причем в обоих случаях ассистировал со стандартных положений Даниэл Карвалью. На 83-й минуте Ивица Олич установил окончательный счет — 3:1 в пользу ЦСКА.

Из участников той встречи один по-прежнему защищает цвета ЦСКА — вратарь Игорь Акинфеев.