15 лет назад состоялось эпичное дерби «Спартак» — ЦСКА. Судил матч немецкий арбитр
Сегодня исполнилось 15 лет одному из самых ярких дерби в истории противостояния «Спартака» и ЦСКА. Игра прошла в «Лужниках» в рамках 9-го тура чемпионата России, на ней присутствовали 63 тысяч зрителей.
Примечательно, что судил встречу иностранец — немецкий арбитр Флориан Майер. ЦСКА приехал на игру всего через четыре дня после победы в Кубке УЕФА-2004/05.
«Спартак» открыл счет в первом тайме — отличился Денис Бояринцев. Во второй половине голы Евгения Алдонина и Василия Березуцкого вывели ЦСКА вперед, причем в обоих случаях ассистировал со стандартных положений Даниэл Карвалью. На 83-й минуте Ивица Олич установил окончательный счет — 3:1 в пользу ЦСКА.
Из участников той встречи один по-прежнему защищает цвета ЦСКА — вратарь Игорь Акинфеев.
#ВЭтотДень 15 лет назад в «Лужниках» состоялось дерби: «Спартак» принимал ЦСКА ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 22, 2020
В «меню» матча:
?63 тысячи зрителей
?гол головой в исполнении Дениса Бояринцева
? мощный ответ Евгения Алдонина, Василия Березуцкого и Ивицы Олича#ИсторияРПЛ #РПЛтопчик #СпартакЦСКА #РПЛ pic.twitter.com/O9J7wivJIX