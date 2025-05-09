ФИФА ужесточила санкции за расизм на матчах

Совет ФИФА одобрил изменения в дисциплинарном кодексе касательно нарушений на матчах на расистской основе.

Как сообщается на сайте организации, для судей будет прописан трехступенчатый алгоритм в случае проявления расизма на трибунах. Арбитры получат право приостанавливать и досрочно завершать игры.

Максимальный штраф за расистские оскорбления теперь составит 6 миллионов долларов. Кроме этого, футболисты смогут лично помогать опознавать на трибунах нарушителей, чтобы работники арены вывели их со стадиона.

Отмечается, что все страны, которые входят в состав ФИФА, будут должны привести свой дисциплинарный кодекс в соответствие с новым дисциплинарным кодексом международной организации.