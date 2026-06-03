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Сегодня, 18:30

Люксембург — Италия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Люксембург и Италия сыграют в товарищеском матче 3 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанлуиджи Доннарумма в сборной Италии.
Фото Global Look Press

Сборные Люксембурга и Италии сыграют в товарищеском матче в среду, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Люксембург — Италия можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Люксембург не отобрался на чемпионат мира — 2026. Сборная в группе А европейской квалификации заняла четвертое место, не набрав ни одного очка.

Италия не вышла на чемпионат мира — 2026 в третий раз подряд. Команда заняла второе место в своей группе и проиграла решающий матч в стыках. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.

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