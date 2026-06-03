Нидерланды — Алжир: онлайн-трансляция товарищеского матча

Нидерланды и Алжир сыграют в товарищеском матче 3 июня

Сборные Нидерландов и Алжира сыграют в товарищеском матче в среду, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Нидерланды — Алжир можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Обе команды — участники чемпионата мира по футболу — 2026. Нидерланды сыграют в группе F c Тунисом, Японией и Швецией. Алжир сыграет в группе J c Аргентиной, Австрией и Иорданией.