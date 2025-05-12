В УЕФА не исключили изменения правила офсайда

Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти сообщил о возможных изменениях в правилах проведения футбольных матчей. В том числе это касается правила офсайда.

ИФАБ и ФИФА тестируют соответствующие нововведения, с тем чтобы офсайд больше не зависел от какой-либо части тела, рассказал Маркетти в эфире Radio Anch'Io Lo Spot.

Он подчеркнул, что трехсантиметровые офсайды нарушают дух игры.

Ранее экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер выступил за то, чтобы офсайд фиксировали, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом, а не одной его частью.