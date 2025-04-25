Футбольный арбитр Иксанов умер во время матча в Ачинске

Футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Ачинске, сообщает SHOT.

По сведениям источника, 45-летнему арбитру стало плохо во время матча, он потерял сознание и упал на газон. Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако не смогли вернуть мужчину к жизни.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.