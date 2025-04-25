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Сегодня, 10:38

Футбольный арбитр Иксанов умер во время матча в Ачинске

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Ачинске, сообщает SHOT.

По сведениям источника, 45-летнему арбитру стало плохо во время матча, он потерял сознание и упал на газон. Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако не смогли вернуть мужчину к жизни.

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

Источник: SHOT
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 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
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 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
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