Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты. Видео
Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты
Российский видеоблогер и стример Михаил Литвин подрался с фанатом во время матча 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».
Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.
Михаил Литвин ударил фаната по лицу во время матча Кубка лиги.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»
В конфликт вмешался владелец «СКА-Ростова» рэпер Василий Вакуленко (Баста), который попытался защитить фанатов своей команды. Однако Литвин утверждал, что те первые начинают провокации.
Василий Вакуленко (Баста) во время конфликта на матче с LitEnergy.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»
Матч был приостановлен на несколько минут. Теперь блогеру грозит длительная дисквалификация.
Новости