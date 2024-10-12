Президент медиалиги назвал безрассудным поступок блогера Литвина, ударившего болельщика команды Басты

Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» сообщил, что блогеру Михаилу Литвину грозит длительная дисквалификация за удар болельщика ростовского СКА в матче 7-го тура Кубка лиги.

«Литвину грозит долгая дисквалификация. Это безрассудный поступок», — сказал Осипов «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходит на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.