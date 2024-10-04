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Медиалига (МКС)

Сегодня, 11:45

Алдонин — о переходе Глушакова в Медиалигу: «В большом футболе он уже всего добился»

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Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» высказался о переходе Дениса Глушакова в медийный футбольный клуб «СКА-Ростов».

«Денису виднее, где продолжить карьеру. Учитывая ситуацию, я так понимаю, что в структуре «Химок» Глушаков остается все равно. Что касается игровой карьеры, тут выбор за ним. Если он сделал выбор в пользу медиафутбола, то это абсолютно нормальный шаг в его случае.

В большом футболе он уже всего добился. Есть опытные игроки, которые всем все уже доказали. Тут к нему не должно быть вопросов. Я против, когда молодые футболисты в расцвете сил уходят в медиа. У меня это вызывает недоумение», — сказал Алдонин «СЭ».

Последней профессиональной командой Глушакова стали «Химки», куда игрок перешел минувшим летом. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей за команду, не отличившись результативными действиями. Полузащитник продолжит числиться в заявке клуба на сезон.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.

Дарик Агаларов

Денис Глушаков
Евгений Алдонин
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