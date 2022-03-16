19-20 марта пройдет турнир среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты»

19-20 марта в Туле стартует IV Всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В нем примут участие порядка 60 команд из 22 регионов России — от Карелии до Красноярска.

Отборочные этапы соревнований пройдут в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Орле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. На соревнованиях будут работать 300 волонтеров: футбольные болельщики и люди разных профессий, которые будут сопровождать участников и решать организационные вопросы.

Главный приз турнира — поездка в футбольный лагерь, где у ребят будет возможность поработать с опытными футбольными специалистами.

Организатором турнира выступила межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров» при поддержке «Фонда президентских грантов». Соорганизаторы: РОО «Поддержка» (объединение болельщиков «Спартака» — Supporters group), клуб болельщиков «Ростсельмаш», БФ «Апрель» и ротари-клуб «Красноярск-Енисей».

— Самое важное для нас — это эмоции детей. С каждым годом мы работаем над тем, чтобы турнир и мероприятия вокруг него создавали неповторимую атмосферу футбольного праздника, — сказал директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский. — Приглашаем друзей поддержать ребят, рисуем баннеры, приглашаем известных футболистов и тренеров на игры турнира, организовываем для ребят поездки на футбольные матчи команд Российской премьер лиги, мастер-классы по футболу, экскурсии на стадионы и развлекательные мероприятия.

Мы стараемся сделать все, чтобы мечта каждого ребенка — прикоснуться к миру большого футбола — осуществилась, и у них появилась мотивация побеждать не только на футбольном поле, но и по жизни.