Минспорт и РФС разрабатывают новый стандарт стимулирования тренеров в игровых видах спорта

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз занимаются разработкой нового стандарта стимулирования тренеров в командно-игровых видах спорта, заявил заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

По инициативе РФС с 2019 года проводятся соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) среди игроков до 18 лет. Со второго сезона турнир проводится в двух лигах с участием игроков до 17 и 15 лет.

«В этом году 86 клубов и 100 команд примут участие с учетом того, что на Северо-Западе и Дальнем Востоке соревнования будут проходить в двух возрастах. Общее количество матчей, которые проводятся в ЮФЛ в этом году, составит 1 180, — приводит ТАСС слова Митрофанова во время круглого стола на тему «Развитие детского и юношеского футбола в РФ» в Совете Федерации. — До 2019 года всего в России под эгидой РФС проводилось 1 997 матчей — это все встречи, включая РПЛ, ФНЛ и Кубок России, всей системы. В 2019 году после поручения Александра Дюкова (президента РФС) количество матчей выросло до 2,5 тыс., в 2025 году мы планируем проведение 5 тыс. матчей, из которых 4,5 тыс. будут организованы непосредственно РФС».

По словам директора по развитию РФС, при создании системы соревнований остаются проблемы с кадровым обеспечением.

«Следует отметить, что из 14 вузов в системе Минспорта кафедры футбола остались только в двух, количество кафедр и профильных специалистов сокращается. Есть проблемы с системой ЕВСК [Единой всероссийской спортивной классификации], которая нацеливает тренера выиграть турнир любой ценой, а не готовить футболиста. В настоящий момент мы с коллегами, партнерами и Министерством спорта РФ разрабатываем новый стандарт стимулирования тренеров в командно-игровых видах спорта. Надеемся, что Минспорт активизирует эту работу и в ближайшее время мы получим новые предложения», — отметил Митрофанов.