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В Грузии умер бомбардир-рекордсмен

Скончался чемпион СССР-1964 Илья Датунашвили
Юрий Голышак
Обозреватель

В Тбилиси на 85-м году жизни скончался Илья Датунашвили — легендарный футболист «Динамо» Тб, чемпион страны-1964.

22 сентября 1966 года форвард повторил рекорд чемпионатов СССР, забив пять мячей в ворота ереванского «Арарата». Причем, хватило Датунашвили для этого подвига 27 минут.

Датунашвили выступал за «Торпедо» из Кутаиси (1957-1958), а большую часть карьеры провел в тбилисском «Динамо» (1959-1967), в составе которого также становился бронзовым призером чемпионата СССР (1962, 1967).

В 1966 году стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами. Дважды попал в список 33 лучших футболистов сезона (1964, 1966). О борьбе за звание лучшего бомбардира в чемпионате-1966 между Датунашвили и Анатолием Бышовцем можно прочитать здесь.

Соболезнования от «СЭ».

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Реал

1X

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X2

18%

1.53

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ФК Динамо (Тбилиси)
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