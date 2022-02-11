В Грузии умер бомбардир-рекордсмен

В Тбилиси на 85-м году жизни скончался Илья Датунашвили — легендарный футболист «Динамо» Тб, чемпион страны-1964.

22 сентября 1966 года форвард повторил рекорд чемпионатов СССР, забив пять мячей в ворота ереванского «Арарата». Причем, хватило Датунашвили для этого подвига 27 минут.

Датунашвили выступал за «Торпедо» из Кутаиси (1957-1958), а большую часть карьеры провел в тбилисском «Динамо» (1959-1967), в составе которого также становился бронзовым призером чемпионата СССР (1962, 1967).

В 1966 году стал лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами. Дважды попал в список 33 лучших футболистов сезона (1964, 1966). О борьбе за звание лучшего бомбардира в чемпионате-1966 между Датунашвили и Анатолием Бышовцем можно прочитать здесь.

Соболезнования от «СЭ».