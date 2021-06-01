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Видаль заразился коронавирусом

10:37
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Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль перед стартом Кубка Америки-2021 сообщил о том, что заразился коронавирусом.

«К сожалению, у меня положительный результат теста на коронавирус, — написал Видаль в Instagram. - Я не смогу выйти на поле в ближайших матчах, но буду поддерживать товарищей. Я скоро поправлюсь, чтобы снова носить футболку национальной команды», — написал Видаль в Instagram.

Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Чили в группе А сыграет с командами Аргентины, Боливии, Уругвая и Парагвая.

Кроме того, сборная Чили сыграет с Аргентиной (3 июня) и Боливией (8 июня) в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, ранее появилась информация, что «Интер» выставил Видаля на трансфер.

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