Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса

09:56
Теги:

«Интер» в летнее трансферное окно хочет продать полузащитника Артуро Видаля и нападающего Алексиса Санчеса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. По информации инсайдера Николо Скиры, чилийцы уже выставлены на трансфер.

Как отмечается, 34-летний Видаль получает в «Интере» 6,5 ммиллиона евро, а 32-летний Санчес — семь миллионов.

Соглашение Видаля истекает летом 2022 года, а контракт Санчеса рассчитан до лета 2023 года.

Санчес в этом сезоне провел за «Интер» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Видаль в 23 матчах забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Канада в четвертьфинале — это очень реально. Неожиданные расклады чемпионата мира
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 1 июня: Россия — Белоруссия и другие матчи
Агуэро — в «Барселоне». Видимо, Месси остается, но у Кумана теперь команда стариков
Казахстан упустил исторический шанс на плей-офф. Теперь вся надежда — на поражение Канады

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд