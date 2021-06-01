«Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса
09:56
«Интер» в летнее трансферное окно хочет продать полузащитника Артуро Видаля и нападающего Алексиса Санчеса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. По информации инсайдера Николо Скиры, чилийцы уже выставлены на трансфер.
Как отмечается, 34-летний Видаль получает в «Интере» 6,5 ммиллиона евро, а 32-летний Санчес — семь миллионов.
Соглашение Видаля истекает летом 2022 года, а контракт Санчеса рассчитан до лета 2023 года.
Санчес в этом сезоне провел за «Интер» 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Видаль в 23 матчах забил 1 гол и отдал 1 передачу.
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