СМИ: Симоне Индзаги может возглавить "Милан"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Милан" этим летом. Как утверждает Sportmediaset, кандидатуру 43-летнего итальянца предложил спортивный директор "россонери" Паоло Мальдини.

На прошлой неделе Индзаги трижды встречался с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, но так и не смог договориться ни о расторжении контракта, ни о его продлении на улучшенных условиях. "Милан" готов предложить специалисту трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, ранее "Милан" объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Миланский клуб занял 5-е место в чемпионате Италии-2018/19.

Индзаги возглавляет "Лацио" с 2016 года. Под его руководством римляне выигрывали Кубок Италии-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.

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