«Лацио» примет «Интер» в матче 16-го тура итальянской серии А в понедельник, 16 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Лацио» и «Интера» покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Лацио» и «Интера» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Обе команды набрали по 31 очку в чемпионате Италии, при этом «Интер» провел на один матч меньше, чем «Лацио»: встреча «нерадзурри» с «Фиорентиной» не была доиграна. В 15-м туре серии А «Лацио» победил «Наполи» (1:0), а «Интер» — «Парму» (3:1).