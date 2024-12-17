«Интер» на выезде разгромил «Лацио», забив шесть безответных голов

«Интер» в матче 16-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Лацио» со счетом 6:0.

Отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Карлос Аугусто и Маркус Тюрам.

После этого матча «Интер» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 31 очком — на пятой строчке.