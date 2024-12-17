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Сегодня, 00:44

«Интер» на выезде разгромил «Лацио», забив шесть безответных голов

Сергей Разин
корреспондент
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16 декабря. «Интер» обыграл «Лацио» (6:0).
Фото Reuters

«Интер» в матче 16-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Лацио» со счетом 6:0.

Отличились Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Карлос Аугусто и Маркус Тюрам.

После этого матча «Интер» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лацио» с 31 очком — на пятой строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:6
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Лукман признан игроком года в Африке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 15 6 5 4 24-16 23
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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13.12 22:45
Эмполи – Торино
 0 : 1
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 0 : 1
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 1 : 3
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 2 : 2
15.12 14:30
Лечче – Монца
 2 : 1
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 1 : 0
15.12 17:00
Парма – Верона
 2 : 3
15.12 20:00
Комо – Рома
 2 : 0
15.12 22:45
Милан – Дженоа
 0 : 0
16.12 22:45
Лацио – Интер
 0 : 6
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 11
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 15 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 12 1 3
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